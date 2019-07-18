Написать класс PHP, для работы с сокетами через SOCKS5

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Здравствуйте

Мы работаем с сокетами, соединяясь, обычным и нетривиальным способом через встроенную функцию в PHP:

fsockopen($this->smtp_host, $this->smtp_port, $errorNumber, $errorDescription, 30)

Ввиду того что, в сам php не встроенна работа с соксами и прокси, нужно написать библиотеку, класс которую мы сможем использовать как прокладку для подключения затем к fsockopen

То есть мы сначала подключаемся, авторизуемся к socks5, затем он уже выполняет все процедуры ниже по коду начиная с

fsockopen.  Должна быть возможность авторизации и без, также работа через SSL и без.

PHP
6 лет назад
easycode
Роман 
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5 лет назад

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MeiyoDev
Артем 
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MeiyoDev
Артем 
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Был
2 года назад
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