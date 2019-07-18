На сайте есть автоматическая загрузка товаров из 1C, осуществляется с помощью epf файла (аттач). После переезда на другой хостинг - изменили доступы к фтп в этом файле, но подгрузка все равно не работает. Нужно разобраться ...
Написать класс PHP, для работы с сокетами через SOCKS5
Здравствуйте
Мы работаем с сокетами, соединяясь, обычным и нетривиальным способом через встроенную функцию в PHP:
fsockopen($this->smtp_host, $this->smtp_port, $errorNumber, $errorDescription, 30)
Ввиду того что, в сам php не встроенна работа с соксами и прокси, нужно написать библиотеку, класс которую мы сможем использовать как прокладку для подключения затем к fsockopen
То есть мы сначала подключаемся, авторизуемся к socks5, затем он уже выполняет все процедуры ниже по коду начиная с
fsockopen. Должна быть возможность авторизации и без, также работа через SSL и без.
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