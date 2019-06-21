На сайте есть автоматическая загрузка товаров из 1C, осуществляется с помощью epf файла (аттач). После переезда на другой хостинг - изменили доступы к фтп в этом файле, но подгрузка все равно не работает. Нужно разобраться ...
Отправка формы по аналогии на Symfony
На этой странице:
https://www.gazlider.su/service-aksessuary
При нажатии на Запись на сервис добавить форму обратной связи. Дизайн как у окна Обратный звонок (все так же, только поля другие):
Заголовок - Запись на сервис
Имя (text)
телефон (text)
модель а/м (text)
желаемая дата визита на сервис (text)
Какие работы необходимы (textarea)
согласие на обработку персональных данных (есть в форме обратной связи)
Кнопка - Отправить
Ajax. Ответ такой же, как и в Обратном звонке. Сделать все по аналогии, только чуть больше полей.
Приходит уведомление на емейл администратора.
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