Отправка формы по аналогии на Symfony

На этой странице:

https://www.gazlider.su/service-aksessuary

При нажатии на Запись на сервис добавить форму обратной связи. Дизайн как у окна Обратный звонок (все так же, только поля другие):

Заголовок - Запись на сервис

Имя (text)

телефон (text)

модель а/м (text)

желаемая дата визита на сервис (text)

Какие работы необходимы (textarea)

согласие на обработку персональных данных (есть в форме обратной связи)

Кнопка - Отправить

Ajax. Ответ такой же, как и в Обратном звонке. Сделать все по аналогии, только чуть больше полей.

Приходит уведомление на емейл администратора.