Требуется доработка портала YII2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок268 просмотров

Есть 2 задачи по двум порталам.

Одну необходимо выполнить сейчас, на вторую планируем подключить программиста на 1-3 месяца (социальная сеть, законченная на 85%).

Задача:

В админке портала, контентер добавляет статьи, однако не владеет навыками HTML.

В настоящий момент, там не подключен цсс, и на сайте стили из редактора не подключаются.

http://prntscr.com/o4t4q8

1) Необходимо подключить шаблон в редактор, чтобы при добавлении новой статьи, в редакторе был следующий код

       

Введите вводный текст

       

...

Вставьте тематическую фотографию

       

             

Введите вторую часть текста

             

Интересный факт относящийся к теме

       

       

Основной текст на всю ширину

2) Добавить на панель с иконками кнопку, которая добавит на месте курсора следующий код

...

Вставьте тематическую фотографию

Просьба примерно озвучить цену, дальше свяжусь на прямую в телеграмме или скайпе.

HTMLYii
6 лет назад
Kurilshik
41 год
19 лет в сервисе
Был
7 часов назад

Выбранный исполнитель

zhmenia
Царик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Спасибо, всё сделано очень быстро и профессионально! В ближайшее время планируем поработать на крупной задаче.
Все отлично! С задачей быстро разобрались, оплата сразу без задержек. Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

zhmenia
Царик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад