Требуется доработка портала YII2

Есть 2 задачи по двум порталам.

Одну необходимо выполнить сейчас, на вторую планируем подключить программиста на 1-3 месяца (социальная сеть, законченная на 85%).

Задача:

В админке портала, контентер добавляет статьи, однако не владеет навыками HTML.

В настоящий момент, там не подключен цсс, и на сайте стили из редактора не подключаются.

http://prntscr.com/o4t4q8

1) Необходимо подключить шаблон в редактор, чтобы при добавлении новой статьи, в редакторе был следующий код

Введите вводный текст

...

Вставьте тематическую фотографию

Введите вторую часть текста

Интересный факт относящийся к теме

Основной текст на всю ширину

2) Добавить на панель с иконками кнопку, которая добавит на месте курсора следующий код

...

Вставьте тематическую фотографию

Просьба примерно озвучить цену, дальше свяжусь на прямую в телеграмме или скайпе.