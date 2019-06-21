Парсер телефонов с объявлений Olx на PHP

Нужен работающий парсер для сбора телефонов с объявлений на Olx.ua по указанному массиву объявлений.

Интересует только телефонный номер без разбора всех данных на странице объявления.

Имеется ввиду парсер с блоков ".contact-button.link-phone" с использованием

Cookies, сессий и сложной магии, а не только с описания.

Язык: PHP.

Желательно использование серверных браузеров с прослойкой через Facebook

WebDriver, Selenium, или любой доступный способ. Использование

PhantomJS/CasperJS не оправдано, но если у вас есть рабочий пример и код

который будет гарантированно работать - без проблем.

Обязательно использование прокси.

Формат хранения телефонов - произвольный, хоть в .txt.

Только для программистов, которые парсили телефон с Olx не более 3 месяцев назад.

Варианты "никогда не парсил Olx, но могу попробовать" или "парсил Olx в

2016-м" не подходят. Если есть работающий код, проверьте получение телефона с его помощью перед подачей заявки, для экономии собственного времени.