1. Доработать загрузку вариантов товара (сейчас загружаются только сами товары без вариантов цвета, размера т.е эти артикулы и картинки к ним не загружаются) 2. Дополнительные категории для товара Та же самая ...
Парсер телефонов с объявлений Olx на PHP
Нужен работающий парсер для сбора телефонов с объявлений на Olx.ua по указанному массиву объявлений.
Интересует только телефонный номер без разбора всех данных на странице объявления.
Имеется ввиду парсер с блоков ".contact-button.link-phone" с использованием
Cookies, сессий и сложной магии, а не только с описания.
Язык: PHP.
Желательно использование серверных браузеров с прослойкой через Facebook
WebDriver, Selenium, или любой доступный способ. Использование
PhantomJS/CasperJS не оправдано, но если у вас есть рабочий пример и код
который будет гарантированно работать - без проблем.
Обязательно использование прокси.
Формат хранения телефонов - произвольный, хоть в .txt.
Только для программистов, которые парсили телефон с Olx не более 3 месяцев назад.
Варианты "никогда не парсил Olx, но могу попробовать" или "парсил Olx в
2016-м" не подходят. Если есть работающий код, проверьте получение телефона с его помощью перед подачей заявки, для экономии собственного времени.
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