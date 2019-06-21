Необходимо доработать плагин загрузки из 1с для webasyst

1. Доработать загрузку вариантов товара (сейчас загружаются только сами товары без вариантов цвета, размера т.е эти артикулы и картинки к ним не загружаются)

2. Дополнительные категории для товара

Та же самая загрузка у нас работает но на Simpla

https://content.freelancehunt.com/textattach/14940/6bd17/483148/1561123971275.png

А нужно что бы работало на webasyst (товар для примера создан вручную)

https://content.freelancehunt.com/textattach/44fe8/c2c2d/483150/1561124057100.png

XML для загрузки и доступы предоставлю.

Цену и срок пишите сразу. Планирую что за выходные мы должны сделать.