Платный информационный портал по сайтам Darkweb по подписке (поисковик по даркнету) обширный функционал – черные списки – каталог сервисов и ресурсов – гарант сервис. В перспективе открытие торговой площадки. Сайт сделан на ...
Необходимо доработать плагин загрузки из 1с для webasyst
1. Доработать загрузку вариантов товара (сейчас загружаются только сами товары без вариантов цвета, размера т.е эти артикулы и картинки к ним не загружаются)
2. Дополнительные категории для товара
Та же самая загрузка у нас работает но на Simpla
https://content.freelancehunt.com/textattach/14940/6bd17/483148/1561123971275.png
А нужно что бы работало на webasyst (товар для примера создан вручную)
https://content.freelancehunt.com/textattach/44fe8/c2c2d/483150/1561124057100.png
XML для загрузки и доступы предоставлю.
Цену и срок пишите сразу. Планирую что за выходные мы должны сделать.
Заявки фрилансеров
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