Нужен модуль редактирования веса товара опенкарт 1.5.х.х

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки188 просмотров

У нас весовой фасованный товар (колбасы). Алгоритм продаж:

1. Заказ покупателя (товар с примерным весом на витрине,)

2. Редактирование позиций заказа (замена штучной позиции на аналогичную, но с возможностью выбора веса по граммам. Как вариант - дубли, но чтоб на витрине не показывались)

3. Подтверждение заказа (статус - "заказ собран и ожидает оплаты")

4. Переход в модуль оплаты

5. Отгрузка

Opencart
6 лет назад
guest_15611721709451
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров