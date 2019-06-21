Нужен программист php для доработки интернет-магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок259 просмотров

Здравствуйте

Нужен программист php для доработки интернет-магазина. 

Небольшой обьем, своевременная оплата, лояльность в сроке выполнения.

От Вас требуется профессионализм в программировании, четкая коммуникация и согласованность в выполнении.

Просьба заинтересованным в ответе прислать СКАЙП/ ВОТСАП/ТЕЛЕГРАММ для созвона. 

ТЗ после обсуждения.

Спасибо )   

Уверен, что взаимовыгодность будет залогом успешной работы)

С уважением Андрей

PHP
6 лет назад
CA888
55 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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