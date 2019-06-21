Добрый день! Есть два сайта-одностраничника, оба выкачаны на локальный хостинг с одной площадки-конструктора сайтов. К обоим подключен обработчик для работы формы обратной связи. В одном работает, в другом (где сам методом аналогии ...
Нужен программист php для доработки интернет-магазина.
Здравствуйте
Нужен программист php для доработки интернет-магазина.
Небольшой обьем, своевременная оплата, лояльность в сроке выполнения.
От Вас требуется профессионализм в программировании, четкая коммуникация и согласованность в выполнении.
Просьба заинтересованным в ответе прислать СКАЙП/ ВОТСАП/ТЕЛЕГРАММ для созвона.
ТЗ после обсуждения.
Спасибо )
Уверен, что взаимовыгодность будет залогом успешной работы)
С уважением Андрей
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