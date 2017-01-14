Сверстать несложный лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок336 просмотров

Нужно сверстать простой лендинг из PSD обычная и мобильная версии. Бюджет видится в рамках 15-20 $. 

Требования: 

- Обязательно кроссбраузерность и адаптивность верстки 

От вас жду: 

- Сроки 

- Стоимость 

- Примеры верстки лендингов. 

Подробное обсуждение только с исполнителем.

8 лет назад
proff-yes
Максим 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tory_kuzya
Виктория 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$15
2 дня
Мой простой проект оказался не таким уж и простым, но Виктория справилась на 5. Код приятный, читаемый, там где надо текстовые коменты. Я рад что остановил выбор на ней, как на исполнителе. Рекомендую.
Отличный заказчик, рекомендую, как честного, спокойного и лабильного человека, умеющего всегда найти компромиссное решение.

Заявки фрилансеров

tory_kuzya
Виктория 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад

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