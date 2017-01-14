Внимание, сразу оговоримся, проект бюджетный!! Сайт https://clck.ru/AdzuZ ЗАДАЧИ 1. Необходимо сделать адаптивную верстку (при вашем желании, можете конечно какие-то блоки переверстать для лучшей адаптивности) Сложность: есть таблицы ...
Сверстать несложный лендинг
Нужно сверстать простой лендинг из PSD обычная и мобильная версии. Бюджет видится в рамках 15-20 $.
Требования:
- Обязательно кроссбраузерность и адаптивность верстки
От вас жду:
- Сроки
- Стоимость
- Примеры верстки лендингов.
Подробное обсуждение только с исполнителем.
Выбранный исполнитель
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