Изменения в шаблоне DLE

Всем привет. Нужно изменить шаблон "Dle realty". А именно:

1. переделать фильтр объявлений (что справа с ползунками) не под недвижимость, а под общие категории обычной доски объявлений, с выбором региона (города).

2. добавить выбор и поиск по регионам и городам, желательно разместить его где-то удобно выпадающим списком, или вставить справа где ползунки.

3. внести изменения в самих объявлениях, согласно обычной доски объявлений, т.е. убрать всё лишнее и ненужное связанное с недвижимостью.

4. Красиво расположить категории (позже предоставлю скрин того что хочу видеть) на главной странице с иконками соответствующей категории, оставить вывод последних 3 добавленных объявлений, можно горизонтально, вертикальные будут отображаться только внутри сайта - при выборе региона и соответствующей категории.

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