Изменения в шаблоне DLE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки155 просмотров

Всем привет. Нужно изменить шаблон "Dle realty". А именно: 

1. переделать фильтр объявлений (что справа с ползунками) не под недвижимость, а под общие категории обычной доски объявлений, с выбором региона (города).

2. добавить выбор и поиск по регионам и городам, желательно разместить его где-то удобно выпадающим списком, или вставить справа где ползунки.

3. внести изменения в самих объявлениях, согласно обычной доски объявлений, т.е. убрать всё лишнее и ненужное связанное с недвижимостью.

4. Красиво расположить категории (позже предоставлю скрин того что хочу видеть) на главной странице с иконками соответствующей категории, оставить вывод последних 3 добавленных объявлений, можно горизонтально, вертикальные будут отображаться только внутри сайта - при выборе региона и соответствующей категории.

Готов рассмотреть все предложения с ценой и сроками. ОПЛАТА ПО ФАКТУ исполнения!

DLE
8 лет назад
AutoRiders
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Адаптивная верстка

    Здравствуйте. Нужно сделать адаптивную верстку сайта dinamo-vgu.ru, чтобы с мобилки посетителям было удобно открывать сайт. Можно начать с главной страницы и страницы новостей. Выйду на связь после 3 января, выберу заказчика и будем работать.

    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить видимость robots.txt по https и http

    Привет. Необходимо настроить видимость файла robots.txt, чтобы он был виден как http://site.ru/robots.txt, так и https://site.ru/robots.txt Сейчас содержимое выглядит вот так: AddDefaultCharset UTF-8 ErrorDocument 404 /404 ErrorDocument 401 /password.php ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать по прототипам 4 страницы

    Вот главную человек начал делать http://test.abra.com.ua ее поправить в некоторых местах. С нуля сверстать: 1) Каталог 2) Карточка 3) контакты 4) Корзина ТЗ - Вот например каталог вот так http://prntscr.com/dq24tp ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доверстать несколько страниц

    Аве тебе, верстальщик (или даже front-end разработчик) (: Необходимо сверстать (адаптивно -- bootstrap3) несколько типовых страниц на основе одной уже сверстанной. т.е. некоторые элементы\блоки (чердак, подвал и т.п.) уже есть.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужна верстка одной страницы сайта

    Добрый день. Нужен верстальщик, который сможет быстро и качественно сверстать 1 страницу сайта. Пишите за сколько времени и денег вы готовы сделать работу? Макет(дизайн) загружена в avocode

    HTML-верстка44 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать лендинг на Wordpress

    $70

    Сверстать лендинг на Wordpress Макет прилагаю Сделать удобство редактирования каждого блока Настроить калькулятор Это предварительная модель сайта. Она будет тестироваться, и дорабатываться в зависимости от поведенческих факторов. Поэтому в ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевести из сантиметров в дюймы

    $5

    есть табличка размеров, нужно проставить в скобках дюймы (перед двойными кавычками) http://d.pr/n/j2yL точность - 1 знак после запятой. в каждой строке 4 значения нужно будет посчитать и заполнить. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать 5 страниц

    Сверстать 5 страниц сайта (2 из них однотипные). Страницы простые, без прокрутки, минимум блоков (только контент и меню). 3 страницы нужно сверстать до 15:00 31 декабря. Сроки очень важны, поэтому, если не уложитесь не пишите. ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад