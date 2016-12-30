Здравствуйте. Нужно сделать адаптивную верстку сайта dinamo-vgu.ru, чтобы с мобилки посетителям было удобно открывать сайт. Можно начать с главной страницы и страницы новостей. Выйду на связь после 3 января, выберу заказчика и будем работать.
Изменения в шаблоне DLE
Всем привет. Нужно изменить шаблон "Dle realty". А именно:
1. переделать фильтр объявлений (что справа с ползунками) не под недвижимость, а под общие категории обычной доски объявлений, с выбором региона (города).
2. добавить выбор и поиск по регионам и городам, желательно разместить его где-то удобно выпадающим списком, или вставить справа где ползунки.
3. внести изменения в самих объявлениях, согласно обычной доски объявлений, т.е. убрать всё лишнее и ненужное связанное с недвижимостью.
4. Красиво расположить категории (позже предоставлю скрин того что хочу видеть) на главной странице с иконками соответствующей категории, оставить вывод последних 3 добавленных объявлений, можно горизонтально, вертикальные будут отображаться только внутри сайта - при выборе региона и соответствующей категории.
Готов рассмотреть все предложения с ценой и сроками. ОПЛАТА ПО ФАКТУ исполнения!
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