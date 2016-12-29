Сверстать лендинг на Wordpress

Макет прилагаю

Сделать удобство редактирования каждого блока

Настроить калькулятор

Это предварительная модель сайта. Она будет тестироваться, и дорабатываться в зависимости от поведенческих факторов. Поэтому в ней должно меняться всё, что может меняться. Тексты, названия, картинки, цвета, размеры и т.п.

Калькулятор.Мобильная версия. Формы связи.

- Профессиональная верстка шаблона сайта

- Система управления WordPress 4.6

- Модуль обработки изображений при загрузке

- Модуль управления слайдером

- Модуль калькулятор на основе ТЗ

- Модуль управления фотогалереей

- Модуль управления Яндекс.Картой

- Настройка безопасности

- Оптимизация загрузки

Макет https://yadi.sk/i/dH_3RoEi35je6d

Начать сегодня, сделать до 2 января!