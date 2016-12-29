Сверстать лендинг на Wordpress

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки161 просмотр

Сверстать лендинг на Wordpress

Макет прилагаю

Сделать удобство редактирования каждого блока

Настроить калькулятор

Это предварительная модель сайта. Она будет тестироваться, и дорабатываться в зависимости от поведенческих факторов. Поэтому в ней должно меняться всё, что может меняться. Тексты, названия, картинки, цвета, размеры и т.п. 

Калькулятор.Мобильная версия. Формы связи. 

- Профессиональная верстка шаблона сайта 

- Система управления WordPress 4.6 

- Модуль обработки изображений при загрузке 

- Модуль управления слайдером 

- Модуль калькулятор на основе ТЗ 

- Модуль управления фотогалереей 

- Модуль управления Яндекс.Картой 

- Настройка безопасности 

- Оптимизация загрузки

Макет https://yadi.sk/i/dH_3RoEi35je6d

Начать сегодня, сделать до 2 января!

WordPress
8 лет назад
cleansky89
Турал 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров