Здравствуйте. Нужно сделать адаптивную верстку сайта dinamo-vgu.ru, чтобы с мобилки посетителям было удобно открывать сайт. Можно начать с главной страницы и страницы новостей. Выйду на связь после 3 января, выберу заказчика и будем работать.
Сверстать лендинг на Wordpress
Сверстать лендинг на Wordpress
Макет прилагаю
Сделать удобство редактирования каждого блока
Настроить калькулятор
Это предварительная модель сайта. Она будет тестироваться, и дорабатываться в зависимости от поведенческих факторов. Поэтому в ней должно меняться всё, что может меняться. Тексты, названия, картинки, цвета, размеры и т.п.
Калькулятор.Мобильная версия. Формы связи.
- Профессиональная верстка шаблона сайта
- Система управления WordPress 4.6
- Модуль обработки изображений при загрузке
- Модуль управления слайдером
- Модуль калькулятор на основе ТЗ
- Модуль управления фотогалереей
- Модуль управления Яндекс.Картой
- Настройка безопасности
- Оптимизация загрузки
Макет https://yadi.sk/i/dH_3RoEi35je6d
Начать сегодня, сделать до 2 января!
Заявки фрилансеров
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