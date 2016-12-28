Верстка XML-лэйаутов из PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки167 просмотров

Необходимо нарезать правильные картинки и сверстать XML-лэйауты из PSD. Всего 4 экрана. Подробности в приложенном ТЗ. 

Отозвавшихся прошу сразу указывать бюджет.

8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

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