Необходима адаптивная верстка лендинга Стоимость - 4 500 руб. Срок - до 27.01.2017 18.00 мск. Обязательно кроссбраузерно, в т.ч. на планшетах и телефонах Скорость загрузки - не менее 70 по сервису ...
Исправить верстку сайта и несколько js ошибок
ТЗ можно скачать по ссылке https://yadi.sk/i/VTSN1JT735cjqL
Жду ваши предложения по ценам и срокам
Заявки фрилансеров
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