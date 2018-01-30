Необходима адаптивная верстка лендинга Стоимость - 4 500 руб. Срок - до 27.01.2017 18.00 мск. Обязательно кроссбраузерно, в т.ч. на планшетах и телефонах Скорость загрузки - не менее 70 по сервису ...
Адаптивная верстка 1-й страницы
Дизайнер сделал обновленный дизайн главной страницы, нужно ее перенести на работающий сайт. Дизайн кардинально не менялся, поэтому часть стилей использовать со старой версии. Сайт работает на Wordpress.
Верстка адаптивная, psd скину исполнителю.
Бюджет: 500 грн. Сроки: 2 дня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $75HTML-верстка47 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужен человек, который умеет работать с UMI. Для сайта на UMI нужно создать модульные окна с формой для отправки заявок Имя и Email. А также сверстать несколько коротких страниц. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт уже существует, необходимо доверстать недостающие блоки на главной странице, существующие довести того вида, как показано на макете. Подробное ТЗ и макет приложены. PSD предоставим.HTML-верстка14 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть прайс ( 48 таблиц, 27 картинок, текст, в общем, 20 страниц А4 в формате pdf). Надо перенести всё в html-формат. В виде графики можно переносить только сами картинки. Таблицы в виде графики переносить нельзя ...Завершен8 лет назад
Ищем верстальщика сайта. нужно сверстать сайт за 10 дней. сайт для ресторана на вордпресс. Функционал: меню из пдф, фотогалерея. страница с новостями. весь дизайн есть. Обязательно наличие портфолио, стоимость 20 000 руб. Дополнительная информация при ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Приложение - HTML+ JS, которое работает на базе Cordova (HTML контент работает во WebView). По PSD файлу необходимо создать HTML+CSS верстку, оптимизированный под мобильные девайсы (примерный дизайн в аттаче).Завершен8 лет назад
Нужно разместить статью на сайте, движок опенкарт. Сделать структурированное оформление в html (без мусорного кода из ворда) разместить фото и видео.Завершен8 лет назад
Добрый день. Нужно сделать сайт адаптивным или сделать мобильную версию сайта с сохранением дизайна. Сайт выполнен на MODx Evo. Должен проходить проверку оптимизации для мобильных в Google. Сайт uka.in.ua ...Завершен8 лет назад
Добрый день. Нужно сделать мобильную версию сайта или сделать его адаптивным с сохранением элементов дизайна. Сайт на HTML-CSS, без CMS. Должен проходить проверку оптимизации для мобильных в Google. Сайт ispaniaaa.com.ua Пожалуйста, ...Завершен8 лет назад
- $110
Для меня важно качество кода, а с этим у некоторых проблемы, поэтому: 1. делаете только "шапку" и я оплачиваю за нее 10$ 2. Сдаете работу. Проверяю. Если все устраивает, продолжаете работать. Если нет ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт8 лет назад