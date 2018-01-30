Адаптивная верстка 1-й страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок383 просмотра

Дизайнер сделал обновленный дизайн главной страницы, нужно ее перенести на работающий сайт. Дизайн кардинально не менялся, поэтому часть стилей использовать со старой версии. Сайт работает на Wordpress. 

Верстка адаптивная, psd скину исполнителю.

Бюджет: 500 грн. Сроки: 2 дня. 

WordPress
8 лет назад
username3211
Юрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

webden41k
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$22
2 дня
Выполнено в срок.
Все отлично рекомендую!

Заявки фрилансеров

webden41k
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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