Разметка html/css для мобильного приложения cordova по PSD файлу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок346 просмотров

Приложение - HTML+ JS, которое работает на базе Cordova (HTML контент работает во WebView).

По PSD файлу необходимо создать HTML+CSS верстку, оптимизированный под мобильные девайсы  (примерный дизайн в аттаче).

CSSHTMLJavaScript
8 лет назад
exhaustic
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kmmakarov
Кирилл 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественную выполнил срочную задачу построения HTML+CSS layout по PSD макету. Рекомендую.
Заказчик четко дает ТЗ, своевременно оплачивает. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

kmmakarov
Кирилл 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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