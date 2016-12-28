Верстка + адаптив

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Закрыт25 заявок208 просмотров

Для действующего сайта необходимо сделать верстку 1 десктопной страницы и адаптив 17 статистических страниц, по макетам. Большинство страниц

повторяют структуру, отличие только в контенте.

Пожалуйста указывайте ваши цены.

8 лет назад
spirenkov
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров