Доброго времени суток! Сразу хочу обратить ваше внимание, что в этом проекте непосредственно верстать не нужно! PSD предоставлено не будет. А нужно: 1) внести множество html/css правок ...
Необходимо внести правки в вёрстку.
Необходимо поправить вёрстку одной страницы адаптивного сайта.
Работать необходимо через GIT - в установке сайта на Вашей локалке поможем.
Ищем на постоянную-удаленную работу пунктуального, профессионального верстальщика со знанием js кода.
Цена договорная, оплата только после выполненной работы, выплата по webmoney.
Хорошего Вам времени суток!
Заявки фрилансеров
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