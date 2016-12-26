Необходимо внести правки в вёрстку.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок173 просмотра

Необходимо поправить вёрстку одной страницы адаптивного сайта.

Работать необходимо через GIT - в установке сайта на Вашей локалке поможем.

Ищем на постоянную-удаленную работу пунктуального, профессионального  верстальщика со знанием js кода.

Цена договорная, оплата только после выполненной работы, выплата по webmoney.

Хорошего Вам времени суток!

GitJavaScript
8 лет назад
GreyHill
Михаил 
42 года
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров