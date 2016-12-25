Цена 50 Срок два дня https://st.weblancer.net/download/2534824.jpg спасибо
Внести html/css правки, а также создать новые страницы на css-стилях
Доброго времени суток!
Сразу хочу обратить ваше внимание, что в этом проекте непосредственно верстать не нужно!
PSD предоставлено не будет.
А нужно:
1) внести множество html/css правок на живом проекте
2) согласно предоставленным UI-эскизам, создать новые страницы на имеющихся css-стилях
3) при необходимости добавлять свои css-стили, следуя общему стилю сайта
Первоначальный объём работ примерно на 40-50 часов, по длительности растянется на 3-4 недели.
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Итак, нужно поработать над сайтом специализированной доски объявлений.
У сайта есть свой дизайн и своя вёрстка, но многие страницы были сделаны на bootstrap.
Их нужно полностью переделать под стиль сайта (используя и дорабатывая имеющиеся css).
Кое-какие страницы нужно просто косметически улучшить - изменить размер шрифтов, добавить отступы и т.д в соответствии с эталонным стилем сайта. (используя стандартные кнопки, шрифты, отступы и т. д.)
То есть придать опрятный вид плохо свёрстанным страницам.
Буду рад сотрудничеству с аккуратным и отзывчивым html/css-специалистом :)
Заявки фрилансеров
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