Внести html/css правки, а также создать новые страницы на css-стилях

Доброго времени суток!

Сразу хочу обратить ваше внимание, что в этом проекте непосредственно верстать не нужно!

PSD предоставлено не будет.

А нужно:

1) внести множество html/css правок на живом проекте

2) согласно предоставленным UI-эскизам, создать новые страницы на имеющихся css-стилях

3) при необходимости добавлять свои css-стили, следуя общему стилю сайта

Первоначальный объём работ примерно на 40-50 часов, по длительности растянется на 3-4 недели.

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Итак, нужно поработать над сайтом специализированной доски объявлений.

У сайта есть свой дизайн и своя вёрстка, но многие страницы были сделаны на bootstrap.

Их нужно полностью переделать под стиль сайта (используя и дорабатывая имеющиеся css).

Кое-какие страницы нужно просто косметически улучшить - изменить размер шрифтов, добавить отступы и т.д в соответствии с эталонным стилем сайта. (используя стандартные кнопки, шрифты, отступы и т. д.)

То есть придать опрятный вид плохо свёрстанным страницам.

Буду рад сотрудничеству с аккуратным и отзывчивым html/css-специалистом :)