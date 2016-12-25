Натянуть PSD на вордпресс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок162 просмотра

Цена 50

Срок два дня https://st.weblancer.net/download/2534824.jpg

спасибо

WordPress
8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dreamlance
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов(-3)
8 лет назад
$50
1 день
Были проставлены сутки, результат 4 дня половины работы нет. а Если и есть то вот такого рода. http://prntscr.com/dp6wpw http://prntscr.com/dp6x7o http://prntscr.com/dp6xfh Игорь получил оплату и пропал полностью http://prntscr.com/dp70pk Зачем то меня игнорирует , работы на 2 минуты- но принцип. Давайте попринципиальничаем

Заявки фрилансеров

dreamlance
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов(-3)
8 лет назад

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