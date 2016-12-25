Адаптивная html/css верстка по сетке bootstrap

Здравствуйте, нужна html/css верстка, адаптивная по сетке bootstrap, скрипты цеплять не нужно только верстка. Превью макетов во вложении. Прошу указать стоимость за верстку одного макета, если между макетами есть разница в стоимости верстки, напишите сколько будет стоить каждый.