Шаблон для вёрстки – https://github.com/puikinsh/gentelella 1) Первая страница сайта – авторизация 2) После авторизации – попадаем на страницу "Dashboard" с общей информацией (html модули ) 3) ...
Адаптивная html/css верстка по сетке bootstrap
Здравствуйте, нужна html/css верстка, адаптивная по сетке bootstrap, скрипты цеплять не нужно только верстка. Превью макетов во вложении. Прошу указать стоимость за верстку одного макета, если между макетами есть разница в стоимости верстки, напишите сколько будет стоить каждый.
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