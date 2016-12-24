Оптимизация свёрстанного на Bootstrap макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок268 просмотров

Добрый вечер.

Требуется оптимизировать загрузку css, js и тд для быстрый и правильной загрузки сайта. Кроме того, нужна оптимизация в Google PageSpeed Insights (сейчас 100/100, но макет строится при обновлении страницы очень не красиво). Нужно поправить.

Исходные данные: сверстанный макет html на Bootstrap (адаптив).

BootstrapCSSHTMLJavaScript
8 лет назад
xmario
Руслан 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов

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