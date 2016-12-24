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Оптимизация свёрстанного на Bootstrap макета
Добрый вечер.
Требуется оптимизировать загрузку css, js и тд для быстрый и правильной загрузки сайта. Кроме того, нужна оптимизация в Google PageSpeed Insights (сейчас 100/100, но макет строится при обновлении страницы очень не красиво). Нужно поправить.
Исходные данные: сверстанный макет html на Bootstrap (адаптив).
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