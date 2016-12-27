Верстка сайта на WordPress

Нужно сверстать и спрограммировать дизайн сайта.

Админка Обязательно.

+ адаптив

+кросбраузерность

Принципе ничего не обычного не будет.

- На главной формы просто будут отправляться на почту компании

- На блоге будут статьи с дальнейшей возможностью их добавлять

- Страница о нас тоже простая только будет сортировка будет по категориям (авиатуры, автобусные, маладжный)

Срок 3-5 дня.

Дизайн: yadi.sk/d/9nPaN1df348RRf