Ищем Frontend разработчика - HTML/CSS/JS. Про вас Отлично понимаете HTML / CSS, HTML / CSS best practices.Уверенное знание jQuery.Предлагаете обдуманные и аргументированные решения и реализуете их с минимумом багов (или вообще без ...
Верстка сайта на WordPress
Нужно сверстать и спрограммировать дизайн сайта.
Админка Обязательно.
+ адаптив
+кросбраузерность
Принципе ничего не обычного не будет.
- На главной формы просто будут отправляться на почту компании
- На блоге будут статьи с дальнейшей возможностью их добавлять
- Страница о нас тоже простая только будет сортировка будет по категориям (авиатуры, автобусные, маладжный)
Срок 3-5 дня.
Дизайн: yadi.sk/d/9nPaN1df348RRf
Выбранный исполнитель
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