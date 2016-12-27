Верстка сайта на WordPress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок197 просмотров

Нужно сверстать и спрограммировать  дизайн сайта.  

Админка Обязательно.  

+ адаптив  

+кросбраузерность  

Принципе ничего не обычного не будет. 

- На главной формы просто будут отправляться на почту компании 

- На блоге будут статьи с дальнейшей возможностью их добавлять 

- Страница о нас тоже простая только будет сортировка будет по категориям (авиатуры, автобусные, маладжный) 

Срок 3-5 дня.  

Дизайн: yadi.sk/d/9nPaN1df348RRf

WordPress
8 лет назад
Weborob-IT
Владислав 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Bearguilty
Алексей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
8 лет назад
$20
4 дня
Отличный исполнитель, всегда на связи. Работу выполнил качественно и быстро. Рекомендую !
Грамотная постановка задачи. Всегда на связи. И что самое главное понимание, ценит чужой труд и потраченное время. В общем очень рекомендую

Заявки фрилансеров

Bearguilty
Алексей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
8 лет назад