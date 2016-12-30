Ищем Frontend разработчика - HTML/CSS/JS. Про вас Отлично понимаете HTML / CSS, HTML / CSS best practices.Уверенное знание jQuery.Предлагаете обдуманные и аргументированные решения и реализуете их с минимумом багов (или вообще без ...
Верстка простой по дизайну и функциям страницы высотой 750 пикселей.
Очень простое ТЗ
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