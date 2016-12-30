Верстка простой по дизайну и функциям страницы высотой 750 пикселей.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок194 просмотра

Очень простое ТЗ

8 лет назад
valeriya_bg_
33 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

codejs_pro
Игорь 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
27 отзывов(-3)
8 лет назад
$35
1 день
Отлично! Все сделано быстро, четко, грамотно! Спасибо за работу. Буду обращаться к Игорю еще!
Очень доволен сотрудничеством, рекомендую.

Заявки фрилансеров

codejs_pro
Игорь 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
27 отзывов(-3)
8 лет назад