Сделать верстку на Bootstrap и натянуть на Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок103 просмотра

Необходимо сделать верстку на бустрапе и натянуть эту верстку на вукомерс. 

Более подробное техническое задание в лс. Прикрепляю макеты, примерный функционал по ним понятен. 

Оплата по факту.

Ссылка на макеты

BootstrapWooCommerce
8 лет назад
princess16
Анастасия 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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