Модуль скидки Opencart 2

Нужен специалист по Opencart 2, который сможет найти и установить модуль на скидки, чтобы в личном кабинете при заказе считалась скидка. У нас есть своя система скидок. После того как клиент выбирает товары на сайте и переходит оформлять заказ, необходимо чтобы в оплате отображалась сумма со скидкой и сколько клиент сэкономил.

И необходимо еще установить модуль на popup окно для картинок в одном и разделов сайта. Срок, сегодня до вечера.