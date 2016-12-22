Собственно имеется шаблон который натянут на версию 1.5.6.4, необходимо натянуть на 2.3.0.2. Просьба отвечать только тем, кто уже выполнял подобную задачу, и работает с opencart, так как разница в движках (версиях) огромная. Дизайн адаптивный от ...
Верстка html письма
Необходимо сделать верстку шаблона html письма (обратите внимание, верстка именно под письма для рассылки).
Прикладываю примеры. Необходимо верстать только само тело письма (шапку и футер не надо, они подкачиваются движком сайта при рассылке). Шапкой считается логотип в левом верхнем углу и личный кабинет в правом верхнем углу (все, что ниже до футера – тело письма).
Подвалом считается блок с инф. о сервисе и доп. ссылками (топ 20, все скидки и
т.д.), этот блок (эта таблица) имеет заливку #333333.
Так же есть уже свёрстанные письма, из которых можно забратьнекоторые элементы для тех шаблонов, которые нам сейчас нужны. Прикладываю к
заявке вышеуказанные, готовые письма (можно из них вырезать куски готового кода
для новых шаблонов).
Заявки фрилансеров
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