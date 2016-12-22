Верстка html письма

Необходимо сделать верстку шаблона html письма (обратите внимание, верстка именно под письма для рассылки).

Прикладываю примеры. Необходимо верстать только само тело письма (шапку и футер не надо, они подкачиваются движком сайта при рассылке). Шапкой считается логотип в левом верхнем углу и личный кабинет в правом верхнем углу (все, что ниже до футера – тело письма).

Подвалом считается блок с инф. о сервисе и доп. ссылками (топ 20, все скидки и

т.д.), этот блок (эта таблица) имеет заливку #333333.

Так же есть уже свёрстанные письма, из которых можно забратьнекоторые элементы для тех шаблонов, которые нам сейчас нужны. Прикладываю к

заявке вышеуказанные, готовые письма (можно из них вырезать куски готового кода

для новых шаблонов).