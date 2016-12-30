Нужно сверстать всплывающий блок для сайта (HTML+JS)

После загрузки страницы, блок должен всплывать, в десктопной версии (когда видна вся страница) - по таймеру(1сек) после первого движения мышкой, в мобильной - когда страница будет прокручена до определённого блока( с первым товаром )

Блок должен выглядеть небольшой полоской (где-то 15-20% экрана по высоте) вверху экрана (как уведомления на мобильных ос)

При проматывании блок должен оставаться в поле видимости(ползать за окном просмотра как "прилепленный"), пока его принудительно не закроют.

Содержимое блока - Сообщение с предложением добавить сайт в закладки, кнопка добавления в закладки и "крестик" для закрытия блока.

При закрытии должна ставиться кука с флагом что блок был закрыт, при следующей загрузке страницы блок не должен показываться.

Нужно сделать на jQuery, без использования сторонних плагинов.