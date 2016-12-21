Срочно доверстать 3 страницы хтмл5 в существующий проект есть первые 2 страницы хтмл 5 на страницах графики и диаграмы нужно сделать срочно сегодня оплата пейпал или вебмани
Нужно технически довести блог до ума. Верстка
Вот есть список правок, которые нужно исправить!
На нумерацию не обращайте внимание так надо мне.
1. Убрать информер счетчика http://d.pr/i/T4E1 2. Сквозные ссылки закрыть в скрипт http://d.pr/i/1pcA4. Различается размер шрифтов на главной http://d.pr/i/OB3P и на внутряке http://d.pr/i/vnsV вообще рубрики отображаются криво. Сделать аккуратно, как на макете. 5. Нет защиты от технических дублей http://d.pr/i/2jiY7. сделать уникальные аватары по-умолчанию для пользователей, не имеющих граватаркиhttp://prntscr.com/d8be7l 11. Со шрифтом ерунда какая-то: в статье http://d.pr/i/WiUY шрифт меньше, чем в комментарии http://d.pr/i/MVqf , надо, чтобы было наоборот. 13. для чего пустое место? http://prntscr.com/d8bg6g 14. Настроить страницу ошибки 404: добавить ссылку на карту сайта и вывести список лучших статей http://prntscr.com/d8bgc2 404 не работает http://d.pr/i/zGhi 17. фотографии в мобильной версии не должны искажаться http://prntscr.com/d8bieq 20. В УРЛ можно напихать любые цифры, редирект не происходит, а должен. Настроить редирект в htaccess http://prntscr.com/d8bjl3 21. настроить robots.txt по актуальным требованиям школы, роботс не верный
Актуальный роботс
User-agent: *
Allow: /wp-content/uploads/
Disallow: /wp-content/plugins/
Disallow: /readme.html
Disallow: *?replytocom
Цена Сроки???????
Заявки фрилансеров
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