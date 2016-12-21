Нужно технически довести блог до ума. Верстка

Вот есть список правок, которые нужно исправить!

На нумерацию не обращайте внимание так надо мне.

1. Убрать информер счетчика http://d.pr/i/T4E1 2. Сквозные ссылки закрыть в скрипт http://d.pr/i/1pcA4. Различается размер шрифтов на главной http://d.pr/i/OB3P и на внутряке http://d.pr/i/vnsV вообще рубрики отображаются криво. Сделать аккуратно, как на макете. 5. Нет защиты от технических дублей http://d.pr/i/2jiY7. сделать уникальные аватары по-умолчанию для пользователей, не имеющих граватаркиhttp://prntscr.com/d8be7l 11. Со шрифтом ерунда какая-то: в статье http://d.pr/i/WiUY шрифт меньше, чем в комментарии http://d.pr/i/MVqf , надо, чтобы было наоборот. 13. для чего пустое место? http://prntscr.com/d8bg6g 14. Настроить страницу ошибки 404: добавить ссылку на карту сайта и вывести список лучших статей http://prntscr.com/d8bgc2 404 не работает http://d.pr/i/zGhi 17. фотографии в мобильной версии не должны искажаться http://prntscr.com/d8bieq 20. В УРЛ можно напихать любые цифры, редирект не происходит, а должен. Настроить редирект в htaccess http://prntscr.com/d8bjl3 21. настроить robots.txt по актуальным требованиям школы, роботс не верный

Актуальный роботс

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Цена Сроки???????