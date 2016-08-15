AnnaKul89

Анна AnnaKul89

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно технически довести блог до ума. Верстка

    Вот есть список правок, которые нужно исправить! На нумерацию не обращайте внимание так надо мне. 1. Убрать информер счетчика http://d.pr/i/T4E1 2. Сквозные ссылки закрыть в скрипт http://d.pr/i/1pcA4. Различается размер шрифтов на главной ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищу копирайтера для написания статей в женский блог

    $70

    Здравствуйте! Ищу хорошего, ответственного, любящего своё дело копирайтера для написания статей в женский блог. В основном нужно будет писать статьи по темам беременности и родам (желательно медицинское образование), отношений мужчина-женщина и т.п.  ...

    Написание статей
    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен отчет по практике

    Очень срочно! Сама не успеваю. Тема: Особенности продвижения туристского продукта.  В отчете нужна теория естественно, соц опрос примерно на 50 чел, интервью с директором турфирмы. Интервью и Анкета опрос мною разработаны, сейчас находятся на проверке ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обработка фото, замена фона

    Нужно убрать фон и обработать фото (их изначальное качество ужасное) для примера скинула несколько фоток, для портфолио и интернет-магазина.  Интересуют сроки и цена за одно подобное фото?

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка Блога

    Привет всем! Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на WP блог. Нужна адаптивная верстка, так как блог будет и в мобильной версии. Макет с дизайном уже готов полностью!!! ТЗ на верстку ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн на блог на движке wordpress

    $180

    Нужен дизайн женского блога в стиле Скрап. ТЗ готово. Всегда рада общению в процессе работы)))  На выходе должны получиться минимум 4 макета: главная, внутренняя, главная мобильная, внутренняя мобильная.

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужны статьи на сайт

    Здравствуйте, нужны небольшие познавательная, уникальные статьи. Проверка на текст.ру   Сайт по корнепластике в разработке: http://konstruktorlesa.ru   группа в Вк: https://new.vk.com/mebelidrugoeizkoryagisu4ev Темы: Корнепластика.  Кап, Сувель.  Отличия Капа от Сувеля.  Рутарий. Уральские породы деревьев в корнепластике.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Тексты на сайт по корнепластике

    Здравствуйте, нужны небольшие познавательная, уникальные статьи. Проверка на текст.ру   Сайт по корнепластике в разработке: http://konstruktorlesa.ru   группа в Вк: https://new.vk.com/mebelidrugoeizkoryagisu4ev   Темы:  Кап, Сувель.  Отличия Капа от Сувеля.  Рутарий. Уральские породы деревьев в корнепластике.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание статьи на сайт по Корнепластике

    Требуется написать статьи: -   на "ГЛАВНУЮ" страницу сайта по мебели ручной работы в стиле корнепластика. Сайт-Визитка.   -  несколько интересных статей по этому направлению -  на страницу "О НАС"

    Написание статей
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Fillipinec
Алексей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Обработка фото, замена фона
Работать с такими заказчиками всегда приятно и легко. Точно поставленная задача, своевременная оплата по приему работы, всегда на связи. Спасибо, надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.)))
Все отлично, быстро, общителен. И дорисовал где надо! Рекомендую))))
Ответный отзыв
DarkAvenger
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Верстка Блога
WordPress
Спасибо!Все отлично!
Спасибо Алексею за его огромное терпение и выдержку в работе над этим проектом)))) Всегда был на связи, выполнил все качественно, если что-то нужно было поправить по моему мнению, быстро вносил поправки. По сроком чуть затянулось, но зато все сделано как надо!
Ответный отзыв
deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$180
10 баллов
9 лет назад
Дизайн на блог на движке wordpress
WordPress
Грамотное ТЗ плюс еще и скетч, мгновенная оплата, приятное и своевременное общение, идеальный заказчик! Спасибо за работу над таким интересным проектом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.. )
Заказывала Дизайн для женского блога! Владислав выполнил все как надо, получилось то, что я и хотела видеть!!!!! Учитывал все мои пожелания, терпел меня капризную))), общителен, вежлив! Рекомендую!!!
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Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Нужны статьи на сайт
Спасибо Анна за интересный проект, четко поставленное тз и быструю оплату! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Надежда большая молодец! Выполнила всё в срок, по ТЗ всё точно, и без ТЗ на статьи так же поняла, что я хочу видеть))) Приятная в общении....Рекомендую.
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