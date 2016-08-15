Нужно сделать в аккаунт диетолога иконки в инстаграм для актуальных сторис в единой стилистике
- Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно найти список компаний по России (можно и ближнее зарубежье), продающих и устанавливающих фаркопы на автомобили.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Вот есть список правок, которые нужно исправить! На нумерацию не обращайте внимание так надо мне. 1. Убрать информер счетчика http://d.pr/i/T4E1 2. Сквозные ссылки закрыть в скрипт http://d.pr/i/1pcA4. Различается размер шрифтов на главной ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $70
Здравствуйте! Ищу хорошего, ответственного, любящего своё дело копирайтера для написания статей в женский блог. В основном нужно будет писать статьи по темам беременности и родам (желательно медицинское образование), отношений мужчина-женщина и т.п. ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Очень срочно! Сама не успеваю. Тема: Особенности продвижения туристского продукта. В отчете нужна теория естественно, соц опрос примерно на 50 чел, интервью с директором турфирмы. Интервью и Анкета опрос мною разработаны, сейчас находятся на проверке ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно убрать фон и обработать фото (их изначальное качество ужасное) для примера скинула несколько фоток, для портфолио и интернет-магазина. Интересуют сроки и цена за одно подобное фото?Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Привет всем! Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на WP блог. Нужна адаптивная верстка, так как блог будет и в мобильной версии. Макет с дизайном уже готов полностью!!! ТЗ на верстку ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $180
Нужен дизайн женского блога в стиле Скрап. ТЗ готово. Всегда рада общению в процессе работы))) На выходе должны получиться минимум 4 макета: главная, внутренняя, главная мобильная, внутренняя мобильная.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, нужны небольшие познавательная, уникальные статьи. Проверка на текст.ру Сайт по корнепластике в разработке: http://konstruktorlesa.ru группа в Вк: https://new.vk.com/mebelidrugoeizkoryagisu4ev Темы: Корнепластика. Кап, Сувель. Отличия Капа от Сувеля. Рутарий. Уральские породы деревьев в корнепластике.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, нужны небольшие познавательная, уникальные статьи. Проверка на текст.ру Сайт по корнепластике в разработке: http://konstruktorlesa.ru группа в Вк: https://new.vk.com/mebelidrugoeizkoryagisu4ev Темы: Кап, Сувель. Отличия Капа от Сувеля. Рутарий. Уральские породы деревьев в корнепластике.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется написать статьи: - на "ГЛАВНУЮ" страницу сайта по мебели ручной работы в стиле корнепластика. Сайт-Визитка. - несколько интересных статей по этому направлению - на страницу "О НАС"Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад