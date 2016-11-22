Верстка Блога

Спасибо Алексею за его огромное терпение и выдержку в работе над этим проектом)))) Всегда был на связи, выполнил все качественно, если что-то нужно было поправить по моему мнению, быстро вносил поправки. По сроком чуть затянулось, но зато все сделано как надо!