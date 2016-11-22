Верстка Блога

HTML-версткаЗавершен25 заявок368 просмотров
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Привет всем! Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на WP блог.

Нужна адаптивная верстка, так как блог будет и в мобильной версии.

Макет с дизайном уже готов полностью!!!

ТЗ на верстку готово!!!

Жду предложений, спасибо!!!

7 лет назад
AnnaKul89
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
DarkAvenger
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$200
10 дней
Спасибо Алексею за его огромное терпение и выдержку в работе над этим проектом)))) Всегда был на связи, выполнил все качественно, если что-то нужно было поправить по моему мнению, быстро вносил поправки. По сроком чуть затянулось, но зато все сделано как надо!
Спасибо!Все отлично!
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