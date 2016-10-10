Вёрстка ботсап.

Здравствуйте! Нужно сверстать одну не сложную страничку! Завтра нужно завершить верстку! Пишите кто свободен, скину макет!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать ботсап вёрстку интернет-магазина, 4 страницы, макет простой, шапка футер одинаковые меняется центр, на главной слайдер, два блока товаров, описание, категория - товар и простой фильтр, карточка товара стандартная, оформление заказа также простое. Макеты вышлю кандидатам. Прошу сориентировать по стоимости от и до.
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