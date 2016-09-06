Верстка сайта

$100
HTML-версткаЗакрыт56 заявок556 просмотров
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Необходимо сверстать интернет-магазин (15 страниц) 

для корректного отображения во всех браузерах 3 версии, десктоп, планшет, мобильник, имеются все необходимые макеты в psd. 

Оплата поэтапно.

Нацелены на долгосрочное сотрудничество. Хорошим исполнителям готовы постоянно давать новые проекты.

Верстка сайта
7 лет назад
An-na
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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