Верстка сайта

Нужно сверстать интернет-магазин на Opencart. Всего 8 страниц – главная и 7 внутренних (превью всех страниц можно сказать по ссылке yadi.sk/d/lOhejQVfujAFt). Также будет 4 мобильные версии для каждой страницы 320, 480, 768 и 1000 px. Обязательно пишите ...