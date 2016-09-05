Верстка сайта для Академии Коучинга

Нужно сверстать html/css макеты сайта-каталога продукции. Исходники в кореле, по слоям. Объем работ: главная, страница категории, карточка товара, контакты. ТЗ и макеты вышлю по запросу для обсуждения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
20 сентября сможем предоставить макеты для верстки. Срок реализации 1 октября. Верстка с адаптацией.
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