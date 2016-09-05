Адаптивная верстка

HTML-версткаЗакрыт33 заявки405 просмотров
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Нужна адаптивная верстка по нашим макетам.

Здесь прикрепляю просто эскизы. Макеты в хорошем качестве будут предоставлены выбранному исполнителю.

Нужно будет сверстать три страницы: главную страницу интернет магазина, страницу с товаром и страницу товарной категории.

От вас хотелось бы услышать:

Ориентировочную стоимость ваших услуг.

Примеры ваших работ с адаптивной версткой.

ориентировочные сроки выполнения работы.

7 лет назад
ufabiz
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 лет назад
$100
5 дней
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