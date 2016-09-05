Нужна адаптивная верстка по нашим макетам.

Здесь прикрепляю просто эскизы. Макеты в хорошем качестве будут предоставлены выбранному исполнителю.

Нужно будет сверстать три страницы: главную страницу интернет магазина, страницу с товаром и страницу товарной категории.

От вас хотелось бы услышать:

Ориентировочную стоимость ваших услуг.

Примеры ваших работ с адаптивной версткой.

ориентировочные сроки выполнения работы.