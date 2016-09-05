Необходимо сверстать лендинг!Срок: до "08" сентября 2016г., 09:00 по Мск.Стоимость: 1500 руб.Обязательно кроссбраузерно (т.е. сайт должен корректно отображаться на всех стандартных браузерах, а также компьютерах, планшетах, телефонах).Скорость загрузки не <:https: developers.google.com="" speed="" pagespeed="" insights="" Прикрепляйте="" примеры="" своих="" работ="" при="" отписке="" на="" проект.="" Все="" подробности="" обсужу="" с="" кандидатами.<="" p="">