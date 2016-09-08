Верстка и натяжка на wordpress

Нужно сверстать интернет-магазин на Opencart. Всего 8 страниц – главная и 7 внутренних (превью всех страниц можно сказать по ссылке yadi.sk/d/lOhejQVfujAFt). Также будет 4 мобильные версии для каждой страницы 320, 480, 768 и 1000 px. Обязательно пишите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макеты прилагаю.
Проект простенький сверстать и натянуть на wordpress.
Оплата по факту принятия на Вашем хостинге.
Заявки без указания цены и сроков - рассматриваться не будут.
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