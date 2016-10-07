Сделать верстку сайта

HTML-версткаЗавершен27 заявок503 просмотра
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Нужна верстка сайта, лендинг во вложении.

Срок 1 день

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7 лет назад
intellect_ua
Олег 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
maximentuss
Максим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
7 лет назад
$30
1 день
рекомендую Максима, все быстро сделал
Все отлично. Заказчик постоянно на связи, на все вопросы отвечает быстро. Моментальная оплата после выполнения проекта. Спасибо Олегу за предоставленную работу.
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