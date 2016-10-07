Сверстать 4 макета интернет-магазина и натянуть на Simpla CMS

Доброго времени суток!

Требуется сверстать макеты интернет-магазина и натянуть на Simpla CMS

Всего 4 макета. Прикрепляю:

И страница корзины (она будет готова через 1-2 дня).

Сайт, на который будем устанавливать верстку уже работает. Чтоб вы понимали, мы делаем его редизайн. Структура, товары и CMS остается. Меняется дизайн и чуть-чуть функционала в виде блоков (с этим товаром покупают) и (аналогичный товар).

Оставляйте заявки, где указывайте сумму и срок.

Спасибо!