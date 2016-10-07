Сверстать 4 макета интернет-магазина и натянуть на Simpla CMS

HTML-версткаЗакрыт6 заявок209 просмотров
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Доброго времени суток!

Требуется сверстать макеты интернет-магазина и натянуть на Simpla CMS

Всего 4 макета. Прикрепляю:

И страница корзины (она будет готова через 1-2 дня).

Сайт, на который будем устанавливать верстку уже работает. Чтоб вы понимали, мы делаем его редизайн. Структура, товары и CMS остается. Меняется дизайн и чуть-чуть функционала в виде блоков (с этим товаром покупают) и (аналогичный товар).

Оставляйте заявки, где указывайте сумму и срок.

Спасибо!

7 лет назад
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
uimax
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$200
2 дня
Спасибо за работу.
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