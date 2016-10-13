Персональный проект для Энрике Сакоян (htmljpg)

HTML-версткаЗавершен1 заявка162 просмотра
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ТЗ отправил Исполнителю, все условия обсудили.

HTML
7 лет назад
teryoll
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
htmljpg
25 летГрузия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$50
3 дня
Работой доволен, сделана в срок. Правки тоже были внесены без вопросов.
Очень хороший заказчик, четкое тз, рекомендую!
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