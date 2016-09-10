Исправить ошибки кода на валидность

HTML-версткаЗавершен3 заявки194 просмотра
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Добрый день! Требуется специалист для исправления примерно 130 ошибок в коде HTML CSS.Сайт работает на движке Вордпресс.Гарантируется вознаграждение !!!

7 лет назад
guest_14729698533484
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 лет назад
$20
1 день
Вся работа была выполнена полностью и в оговоренные сроки.Спасибо.
Четкое задание, постоянная связь, своевременная оплата. Рекомендую.
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