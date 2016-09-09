Верстка блоков сайта

HTML-версткаЗавершен7 заявок280 просмотров
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Добрый день.

Нужно поправить блок по ширине http://prntscr.com/cf3cck + отверстать новые блоки из pdf на сайте под управление Битрикс.

Нужно сделать качественно и быстро!

7 лет назад
DDMDDM
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
hi-level-koder
Алексей 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад
7 лет назад
$1
1 день
Хороший исполнитель. Быстро и качественно. Всегда на связи по скайпу. Работаю с Лешей по своему проекту и по сей день.
Быстро и чётко ставит задачу, связь постоянная, оплата труда не заставляет ждать. Приятно работать.
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