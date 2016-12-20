Правки в верстке, yii фреймворк

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки136 просмотров

Во вложении несложные правки по сайту. 

Нужен спец по yii ! Для спеца работы на час.

Внести правки сразу на сервере, правки во вложении.

Сайт iac.moneyfast.kz/ 

Yii
8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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