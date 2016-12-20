Здравствуйте! Есть сверстанная и утверждена главная страница. Дизайнер нарисовал внутренние https://yadi.sk/d/EPX7r-I7345wbE, теперь их нужно сверстать. Верстка адаптивная, из скриптов карусель, всплывающее окно, табы. Показ работы каждый день, пропадать на 2-3 дня не нужно. ...
Исправить html/css ошибки верстки сайта сделать микроразметку
Необходимо исправить html/css ошибки верстки сайта mosspecmontag.com. По сервису w3.org не должно быть ошибок и замечаний. Задание для тех, кто знает и умеет работать с cms diafan. Указывайте сроки и цену.
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