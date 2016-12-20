Исправить html/css ошибки верстки сайта сделать микроразметку

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  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки249 просмотров

Необходимо исправить html/css ошибки верстки сайта mosspecmontag.com. По сервису w3.org не должно быть ошибок и замечаний. Задание для тех, кто знает и умеет работать с cms diafan. Указывайте сроки и цену.

CSSHTML
8 лет назад
dark67
Виктор 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Froks
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Исполнитель взял проект и исчез!
не рекомендую

Заявки фрилансеров

Froks
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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