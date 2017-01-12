Есть страница psd нужно сделать в html.
Верстка
Здравствуйте!
Есть сверстанная и утверждена главная страница. Дизайнер нарисовал внутренние https://yadi.sk/d/EPX7r-I7345wbE, теперь их нужно сверстать.
Верстка адаптивная, из скриптов карусель, всплывающее окно, табы.
Показ работы каждый день, пропадать на 2-3 дня не нужно.
Прошу подавать заявки кто свободен и может сразу начать работу над проектом. Исполнителю исходники.
Антиспам "weblancer, верстка"
Заявки без оценки рассмотрены не будут.
Welcome ;)
Выбранный исполнитель
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