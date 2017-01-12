Здравствуйте!

Есть сверстанная и утверждена главная страница. Дизайнер нарисовал внутренние https://yadi.sk/d/EPX7r-I7345wbE, теперь их нужно сверстать.

Верстка адаптивная, из скриптов карусель, всплывающее окно, табы.

Показ работы каждый день, пропадать на 2-3 дня не нужно.

Прошу подавать заявки кто свободен и может сразу начать работу над проектом. Исполнителю исходники.

Антиспам "weblancer, верстка"

Заявки без оценки рассмотрены не будут.

Welcome ;)