Верстка шапки

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Завершен22 заявки308 просмотров

Необходимо сверстать и установить новую шапку сайта.

Сайт работает 

8 лет назад
plastid
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

web-secret
Алексей 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$30
2 дня
Проект закончили, будем работать еще.
Оплату получил. Жду еще заказов.

Заявки фрилансеров

web-secret
Алексей 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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