Верстка лэндинга

Необходимо сверстать страницу.

Требования стандартные: кроссбраузерность, валидность. Адаптивности не требуется (главное чтобы просто нормально отображалось на мобильных и планшетах без съездов верстки).

Все тексты должны быть именно текстами. Карта (внизу) обязательно Google Maps.

Телефон в формах должен быть по маске jquery (автоввод со скобками и +7.

Меню (верхнее) должно фиксироваться к верху страницы при прокрутке делее первого блока.

В заявке прошу обязательно указывать цену и сроки. Без этого заявки не рассматриваю.

Исполнителя выберу до 18:00 19.12.2016.

Оплата - ЯД/Вебмани/Сбербанк

Макет во вложении.