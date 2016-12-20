Верстка лэндинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка242 просмотра

Необходимо сверстать страницу.

Требования стандартные: кроссбраузерность, валидность. Адаптивности не требуется (главное чтобы просто нормально отображалось на мобильных и планшетах без съездов верстки).

Все тексты должны быть именно текстами. Карта (внизу) обязательно Google Maps.

Телефон в формах должен быть по маске jquery (автоввод со скобками и +7.

Меню (верхнее) должно фиксироваться к верху страницы при прокрутке делее первого блока.

В заявке прошу обязательно указывать цену и сроки. Без этого заявки не рассматриваю.

Исполнителя выберу до 18:00 19.12.2016.

Оплата - ЯД/Вебмани/Сбербанк

Макет во вложении.

jQuery
8 лет назад
Demoris
Роман 
32 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$30
2 дня
В очередной раз Евгений безупречно выполнил заказ и даже гораздо раньше оговоренного срока. Работой остался очень доволен. Всем рекомендую Евгения, как ответственного и качественного исполнителя!
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад