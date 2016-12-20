Необходимо сверстать макеты psd и натянуть на MODX Evolution сайт greenpalma.ru. Примеры макета дизайна вышлю на почту при выборе исполнителя. Главное адаптивность (макеты есть), кроссбраузерность, аккуратный код.
Верстка лэндинга
Необходимо сверстать страницу.
Требования стандартные: кроссбраузерность, валидность. Адаптивности не требуется (главное чтобы просто нормально отображалось на мобильных и планшетах без съездов верстки).
Все тексты должны быть именно текстами. Карта (внизу) обязательно Google Maps.
Телефон в формах должен быть по маске jquery (автоввод со скобками и +7.
Меню (верхнее) должно фиксироваться к верху страницы при прокрутке делее первого блока.
В заявке прошу обязательно указывать цену и сроки. Без этого заявки не рассматриваю.
Исполнителя выберу до 18:00 19.12.2016.
Оплата - ЯД/Вебмани/Сбербанк
Макет во вложении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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