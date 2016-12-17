Добрый день, коллеги! Нужно сделать адаптивный блог-портфолио для дизайнера. Всего 11 похожих страниц - home, рубрика, статья, контакты, обо мне, 404, портфолио, внутренняя портфолио, услуги, отзывы, карта сайта. ...
Сменить шаблон дизайна на сайте
Здравствуйте. Есть небольшой интернет магазин. Движок шоп скрипт 6. Необходимо сменить шаблон дизайна.
Шаблон уже куплен https://www.webasyst.ru/store/theme/color_theme/
Осталось только переустановить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Готова верстка для ПК и натяжка на WP. Требуется сделать верстку адаптивной, доверстать страницу и переделать меню. Страница Каталог-центр - та, которую надо доверстать. Здесь же новое меню. В архиве ( https://yadi.sk/d/x7m66v1E33rWEC ) ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт полностью на html (скопирован с другого сайта) Нужно во всех файлах убрать упоминания старого сайта (в том числе и на картинках), заменить на текущие.Завершен8 лет назад
Срочно нужна адаптивная верстка Оставляйте заявки, кто готов мне помочь В заявках пишите свой скайп. Покажу макетыHTML-верстка32 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Короче, нужно настроить уже готовый шаблон на ворпресс. Вот он: http://igor.kibaby.ru/ Вот что нужно сделать: http://demo.mythemeshop.com/ribbon/ Только подвал сайта убрать. А справа вставить: Лучшие статьи, потом чуть ниже свежие статьи Если это кому ...Завершен8 лет назад
Сверстать 2 лендинга (без адаптива, без CMS), анимация нужна. вот первое https://www.dropbox.com/s/g9a2ggqzmmez9zk/1.zip?dl=0 вот второе https://www.dropbox.com/s/o3p1e06ogay0uks/versal.zip?dl=0 главный экран с попапом https://www.dropbox.com/s/1ccpbvainx8pdqm/intro.zip?dl=0 Цена и сроки. Без предоплаты.Завершен8 лет назад
требуется сверстать дизайн *.psd - в конструкторе сайтов PlatformaLP Дизайн на руках. Сложность задачи в том, что требуется сделать все качественно. То есть продумать расположение форм и элементов оптимальным образом. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Пишите сразу скайп, обсудим голосом. Хорошо, если у вас карта сбербанка, на которую можно перевести деньги быстро и без комиссии.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужна консультация по основным моментам БЭМ методологии на живом примереHTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Необходимо адаптивно переверстать блок на сайте Вордпресс. Сейчас - http://joxi.ru/Rmzb7dOHb1o8mO, переверстать нужно в такой вид - http://joxi.ru/EA4XlDetRg3wAb плюс при нажатии кнопки сравнение открывается - http://joxi.ru/Q2KLw8dU85Y3Aj табличка сравнения курсов. Сделать нужно срочно, на выходных. Оплата - до 30 дол.HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад