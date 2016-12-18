Правки на сайте на html

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок246 просмотров

Есть сайт полностью на html (скопирован с другого сайта)

Нужно во всех файлах убрать упоминания старого сайта (в том числе и на картинках), заменить на текущие. 

HTML
8 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AndrewSitro
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$3
1 день
Все необходимые правки выполнены, постоянно на связи, было легко вносить коррективы. Спасибо!
Всегда приятно работать с людьми, которые знают чего хотят, Алексей как раз такой человек, дал четкое задание и произвел своевременную выплату. Однозначно рекомендую к сотрудничеству...

Заявки фрилансеров

AndrewSitro
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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