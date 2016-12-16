Короче, нужно настроить уже готовый шаблон на ворпресс. Вот он: http://igor.kibaby.ru/ Вот что нужно сделать: http://demo.mythemeshop.com/ribbon/ Только подвал сайта убрать. А справа вставить: Лучшие статьи, потом чуть ниже свежие статьи Если это кому ...
Срочно адаптивная верстка
Срочно нужна адаптивная верстка
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