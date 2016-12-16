Нужен html, css верстальщик, который в режим онлайн (через teamviewer + skyp или viber) выполнит тз. Дизайн адаптивный от тм, для опенкарт. Работы не более 30 минут... 1. При скроллинге часть ...
Верстка Лендинга на bootstrap
Добрый день.
Верстка Лендинга на bootstrap, PSD скину исполнителю.
От вас цена и срок.
И обязательно к ответам прикрепляйте примеры своих работ по верстке на bootstrap
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