Нужен html, css верстальщик, который в режим онлайн (через teamviewer + skyp или viber) выполнит тз. Дизайн адаптивный от тм, для опенкарт. Работы не более 30 минут... 1. При скроллинге часть ...
Правки CSS
В двух словах нужно срочно сделать правки на сайте
Текст на главном слайдере сделать с полупрозрачной черной подложкой
В разделе новости цвет шрифта заменить на черный.
Цена 200 руб. Срок 1 час.
Выбранный исполнитель
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